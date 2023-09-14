Перехід у Ноттінгем Форест виявився неуспішним. У минулому сезоні Бонавентуре забив лише 2 голи та віддав 2 асисти за 19 матчів АПЛ. Це зовсім не ті показники, яких чекали від форварда за 15 мільйонів євро.

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Не дивно, що "лісники" хочуть позбутися Бонавентуре. За інформацією Фабріціо Романо, нігерієць вирішив продовжити кар'єру в Туреччині, де трансферне вікно відчинене до 15 вересня. Адана Демірспор та Істанбул Башакшехір зробили запити щодо оренди й готові повністю компенсувати зарплату гравця. Невдовзі Денніс має зробити остаточний вибір.

Зазначається, що запросити Бонавентуре також хотів московський ЦСКА, але колишній форвард Зорі навіть не розглянув варіант із переїздом на Росію.