Осіння частина Першої ліги проходила у двох групах. Навесні також буде дві міні-ліги, але зі значними відмінностями. Група А буде вести боротьбу за путівки в УПЛ, а Група Б – за право залишитися в Першій лізі. Відновлення сезону заплановане на 8 квітня 2023 року, повідомляє прес-служба ПФЛ.

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Команди розподілили у дві групи, за підсумками осінніх матчів (по чотири найкращих – у Групу А). Щоправда, у весняній частині учасники збережуть лише ті очки, які набрали в матчах з командами, з якими і надалі будуть в одній лізі. Окрім того, календар сформують таким чином, що на другому етапі команди Групи А гратимуть лише з командами Групи Б у два кола.