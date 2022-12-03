Претендент на выход в УПЛ определился с новым наставником.

Главным тренером ЛНЗ стал Александр Ковпак, сообщает пресс-служба черкасчан.

Карпаты, Полесье и еще 6 клубов на пути в УПЛ – все участники и детали второго этапа Первой лиги с необычным регламентом

Ранее 39-летний специалист был исполняющим обязанности наставника (с сентября 2022 года после увольнения Юрия Бакалова). Плодотворная работа убедила руководство клуба довериться экс-форварду сборной Украины. Ковпак будет готовить команду к весенней части сезона.

Напомним, по итогам первой части турнира ЛНЗ пробился в чемпионскую группу, где на данный момент занимает четвертое место.

Первая лига: состоялась жеребьевка второго этапа сезона 2022/23