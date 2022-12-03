Экс-форвард сборной Украины официально возглавил клуб Первой лиги
10:04 - Читати українською
Претендент на выход в УПЛ определился с новым наставником.
Главным тренером ЛНЗ стал Александр Ковпак, сообщает пресс-служба черкасчан.
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Ранее 39-летний специалист был исполняющим обязанности наставника (с сентября 2022 года после увольнения Юрия Бакалова). Плодотворная работа убедила руководство клуба довериться экс-форварду сборной Украины. Ковпак будет готовить команду к весенней части сезона.
Напомним, по итогам первой части турнира ЛНЗ пробился в чемпионскую группу, где на данный момент занимает четвертое место.
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