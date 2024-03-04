Колишній нападник Динамо, Шахтаря та збірної України Жуніор Мораєс і далі залишатиметься без клубу.

Нещодавно повідомлялось, що Жуніор Мораєс може приєднатись до житомирського Полісся, яке шукає підсилення атакувальної ланки. Втім, журналіст Михайло Співаковський розвіяв ці чутки.

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"Я уточнив і мені сказали: "Ні, ця кандидатура не розглядається", – поділився Співаковський на YouTube-каналі ТаТоТаке.

Нагадаємо, Мораєс 10 років виступав за українські команди – Металург Д, Динамо та Шахтар. Форварда натуралізували для збірної України, за яку він провів 11 матчів та оформив один гол. Transfermarkt оцінює гравця у 200 тисяч євро. Наразі Мораєс перебуває у статусі вільного агента, а останнім його клубом був бразильський Корінтіанс.

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