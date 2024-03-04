Бывший нападающий Динамо, Шахтера и сборной Украины Жуниор Мораес и дальше будет оставаться без клуба.

Недавно сообщалось, что Жуниор Мораес может присоединиться к житомирскому Полесью, которое ищет усиление атакующего звена. Впрочем, журналист Михаил Спиваковский развеял эти слухи.

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"Я уточнил и мне сказали: "Нет, эта кандидатура не рассматривается", – поделился Спиваковский на YouTube-канале ТаТоТаке.

Напомним, Мораес 10 лет выступал за украинские команды – Металлург Д, Динамо и Шахтер. Форварда натурализовали для сборной Украины, за которую он провел 11 матчей и оформил один гол. Transfermarkt оценивает игрока в 200 тысяч евро. Сейчас Мораес находится в статусе свободного агента, а последним его клубом был бразильский Коринтианс.

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