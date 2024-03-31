Вінгер Челсі Михайло Мудрик заробив тонкий пенальті, по якому тепер міряють інші епізоди в чемпіонаті Англії.

Челсі у суботу розписав нічию з Бернлі, а Мудрик наприкінці першого тайму заробив пенальті. Українець виграв забіг у Ассіньона і підставився у штрафному майданчику. Арбітр повірив Михайлу та вказав на 11 метрів – Палмер виконав удар.

Вкрадений асист Мудрика у відеоогляді матчу Челсі – Бернлі – 2:2

Той пенальті піддавали сумнівам через незначний дотик суперника до Мудрика, а в неділю дискусії посилилися. Фани Ліверпуля обурені, що судді не поставили 11-метровий, коли Еступіньян відверто потягнув за руку Дарвіна в штрафному майданчику.

The Sun наводить коментарі під час матчу Ліверпуль – Брайтон:

"Якщо вчора дали Мудрику пенальті, дайте тепер Нуньєсу".

"Пенальті на Нуньєсі в рази очевидніший, ніж той на Мудрику. Послідовність арбітрів в АПЛ жахлива".

"Вчора поставили пенальті за фол проти Мудрика. А епізод Нуньєса пропустили. Звичайно, ні там, ні там не треба ставити, але непослідовність кумедна".

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