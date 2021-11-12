Football Observatory проаналізувала склади 473 команд з 31 європейського топ-дивізіону. До уваги бралися футболісти, які перебувають в перших командах станом на жовтень 2021-го і зіграли бодай один матч за основу протягом трьох років.

Десна очолює "патріотичний" рейтинг Європи – в топ-6 чотири українські клуби

На основі зібраних даних CIES виділив найбільш нетрадиційні клуби – ті, які сильно відрізняються на фоні суперників по чемпіонату.

Маріуполь найбільше в Європі виділяється молодістю складу. Середній вік приазовської команди (21,29) на 4 пункти менший, ніж середній по УПЛ (25,36). Недалеко від "фарму" Шахтаря втік "фарм" Динамо. Чорноморець посідає 11 місце рейтингу – 22,97 року.

На іншому полюсі Верес, в якого середній вік (28,63) на 3,27 пункту вищий за показник УПЛ. Це друга найбільша розбіжність в Європі після болгарського Піріна. Також досить віковий склад в Прем'єр-лізі має Інгулець (27,5).

Динамо в топ-5 за відсотком клубних вихованців. Це наслідок низького показника УПЛ – в середньому команди нашого чемпіонату мають менше 15% вихованців (лідер – Норвегія, 29%, найгірша – Туреччина, 8,5%). У Динамо доморощені футболісти складають майже половину першої команди.

Шахтар в топ-10 за відсотком легіонерів. Тут також виділитися допомогла УПЛ. У "гірників" іноземці складають понад половину головної команди, тоді як в середньому по УПЛ клуби мають лише 19% легіонерів. Це другий найнижчий показник в Європі після Сербії (16%). Найвищий на Кіпрі – 70% легіонерів.

Шахтар виділився в ще одному рейтингу – посів друге місце за стабільністю складу після ЦСКА. Футболісти донецької команди в середньому перебувають у клубі 4,21 року, що значно більше, ніж в середньому по УПЛ (2,24). Динамо також в десятці, затримуючи футболістів на 3,45 року.

У Прем'єр-лізі є ще один унікум – Минай. Якщо взяти нинішній склад закарпатської команди, то виходить, що футболісти перебувають в клубі трішки більше року (1,17). Це один з найнижчих показників на континенті навіть без корекції відносно ліги.