Емоційний запис із проводами бразильця з'явився в офіційному YouTube-каналі клубу.

Палкін відреагував на відхід Дентінью з Шахтаря

Спершу вся команда поаплодувала Дентінью, який розплакався. Потім до легіонера підійшов Даріо Срна, обійняв його та вручив пам'ятну футболку з цифрою 197. Саме стільки матчів у складі "гірників" провів атакувальний хавбек. Наостанок команда, тренерський штаб і персонал Шахтаря зробили спільне фото на згадку з бразильцем.

Нагадаємо, напередодні Дентінью підтвердив, що покидає Шахтар через завершення контракту. Останнім матчем у складі "гірників" для нього став поєдинок 14-го туру УПЛ проти Колоса.

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