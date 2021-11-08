Аплодисменти, сльози, футболка на пам'ять: як Шахтар попрощався з Дентінью
Донецький Шахтар поділився відео з роздягальні команди, в якому зафісковано прощання "гірників" із півзахисником Дентінью.
Емоційний запис із проводами бразильця з'явився в офіційному YouTube-каналі клубу.
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Спершу вся команда поаплодувала Дентінью, який розплакався. Потім до легіонера підійшов Даріо Срна, обійняв його та вручив пам'ятну футболку з цифрою 197. Саме стільки матчів у складі "гірників" провів атакувальний хавбек. Наостанок команда, тренерський штаб і персонал Шахтаря зробили спільне фото на згадку з бразильцем.
Нагадаємо, напередодні Дентінью підтвердив, що покидає Шахтар через завершення контракту. Останнім матчем у складі "гірників" для нього став поєдинок 14-го туру УПЛ проти Колоса.
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