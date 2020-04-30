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Екс-форвард Шахтаря Маріка потрапив у секс-скандал

30 квітня 11:19 4592 Читать на русском
Екс-форвард Шахтаря Маріка потрапив у секс-скандал
Чіпріан Маріка / Фото з відкритих джерел

Колишній румунський легіонер "гірників" Чіпріан Маріка став фігурантом неприємної історії.

Екс-нападник донецького Шахтаря Чіпріан Маріка вляпався у гучний скандал на батьківщині. В інтернеті з'явилось відео, на якому колишній румунський футболіст, прикритий лише одним рушником, виходить з номера готелю після того, як у двері постукав невідомий.

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Ним виявився син чиновника румунського державного підприємства по виробництву, переробці і транспортуванні природного газу Transgaz Флорін Мунтян. Після нетривалої розмови і прохань Маріки припинити відеозйомку з номера вийшла дівчина – 31-річна дружина Мунтяна, яка так і не змогла пояснити, що робила у одному номері з напівоголеним екс-футболістом. Як заявив Флорін, він отримав інформацію про те, що дружина зраджує йому з іншим чоловіком і кілька годин стежив за нею.

Нагадаємо, Чіпріан перейшов у Шахтар у січні 2004 року з бухарестського Динамо за 5 млн євро. У складі гірників Маріка провів 73 матчі і забив 16 голів. У липні 2007-го був проданий у німецький Штуттгарт за 7 млн євро. Останнім клубом румуна стала Стяуа, в якій він і завершив кар'єру у 2016 році.

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