Экс-форвард Шахтера Марика попал в секс-скандал

Бывший румынский легионер "горняков" Чиприан Марика стал фигурантом неприятной истории.

Экс-нападающий донецкого Шахтера Чиприан Марика вляпался в громкий скандал на родине. В интернете появилось видео, на котором бывший румынский футболист, прикрытый лишь одним полотенцем, выходит из номера отеля после того, как в дверь постучал неизвестный.

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Им оказался сын чиновника румынского государственного предприятия по производству, переработке и транспортировке природного газа Transgaz Флорин Мунтян. После непродолжительного разговора и просьб Марики прекратить видеосъемку из номера вышла девушка – 31-летняя жена Мунтяна, которая так и не смогла объяснить, что делала в одном номере с полуобнаженным экс-футболистом. Как заявил Флорин, он получил информацию о том, что жена изменяет ему с другим мужчиной и несколько часов следил за ней.

Напомним, Чиприан перешел в Шахтер в январе 2004 года из бухарестского Динамо за 5 млн евро. В составе горняков Марика провел 73 матча и забил 16 голов. В июле 2007 года был продан в немецкий Штутгарт за 7 млн ​​евро. Последним клубом румына стала Стяуа, в которой он и завершил карьеру в 2016 году.

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