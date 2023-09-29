Аргентинець розірвав контракт з Севільєю і відтоді перебував у статусі вільного агента. Папу Гомес сумнівався, що зможе знайти собі нову команду і, навіть, заявляв про бажання закінчити кар'єру.

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Як інформує Фабріціо Романо, 35-річний півзахисник отримав пропозицію повернутися в чемпіонат Італії. Монца близька до узгодження контракту з Папу Гомесом. Очікується, що він підпише угоду до кінця поточного року і найближчим часом аргентинець пройде медичний огляд.

Нагадаємо, що Папу Гомес добре знає Серію А. Протягом семи сезонів він виступав за Аталанту, у складі якої відіграв 252 матчі.

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