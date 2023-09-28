Відбулися ще два матчі 6 туру чемпіонату Італії в рамках мідвіку.

Італія. Серія А, 6 тур

Монца – Болонья – 0:0

Вилучення: Салемакерс, 87

Фрозіноне – Фіорентина – 1:1

Голи: Суле, 70 – Гонсалес, 19

Фіорентина після розгрому від Мілана повернулася на переможний шлях, але сьогодні не зуміла переграти Фрозіноне. Новачок Серії А солідно виступає на початку сезону та закріпився у верхній частині таблиці.

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У першому таймі Фіорентина мала перевагу та конвертувала її в гол – Гонсалес відгукнувся на закидання Данкана. Однак по перерві Фрозіноне доклав зусиль і відігрався, організувавши хорошу контратаку.

Монца та Болонья у паралельному матчі розписали нульову нічию. Підсумок зовсім не дивний, адже у двох попередніх турах ці команди також ділили очки. Салемакерс на останніх хвилинах отримав другу жовту за оплески арбітру.