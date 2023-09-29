Экс-форвард Металлиста вернется в Италию – он думал о завершении карьеры
Полузащитник Папу Гомес после продолжительных поисков нашел новый клуб.
Аргентинец разорвал контракт с Севильей и с тех пор находился в статусе свободного агента. Папу Гомес сомневался, что сможет найти себе новую команду и даже заявлял о желании закончить карьеру.
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Как информирует Фабрицио Романо, 35-летний полузащитник получил предложение вернуться в чемпионат Италии. Монца близка к согласованию контракта с Папу Гомесом. Ожидается, что он подпишет соглашение до конца текущего года и в ближайшее время аргентинец пройдет медицинский осмотр.
Напомним, что Папу Гомес хорошо знает Серию А. На протяжении семи сезонов он выступал за Аталанту, в составе которой отыграл 252 матча.
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