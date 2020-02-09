Екс-форвард Львова Бруно Дуарте видав феєричний матч у чемпіонаті Португалії – його команда перемогла з рахунком 7:0

У 20 турі чемпіонату Португалії Віторія Гімараєш на виїзді знищила Фамалікан. Героєм матчу став бразильський форвард Бруно Дуарте.

Чемпіонат Португалії, 20 тур

Фамілікан – Віторія Гімараєш – 0:7

Голи: Бруно Дуарте, 5, Жоау Карлос, 14, 54, Едвардс, 49, 79, Давідсон, 67.

Маліновський забив розкішний гол за Аталанту – відео шедевру українця

Віторія Сетубал у виїзному матчі розгромила Фамалікан, який претендує на виїід у єврокубки. Один зі своїх найкращих матчів у сезоні видав бразильський нападник Бруно Дурте, який перейшов у Віторію влітку минулого року зі Львова.

23-річний форвард відкрив рахунок на 5 хвилині, а згодом віддав ще три результативні передачі. Для Дуарте це взяття воріт стало третім у поточному розіграші чемпіонату Португалії.

До слова, після свого переїзду в Португалію форвард більш, ніж вдвічі зріс у ціні за версією Transfermarkt – портал оцінює його у 1,5 млн євро. Нагадаємо, що Віторія заплатила Львову 600 тисяч євро за 75% прав на бразильця.

Фіорентина – Аталанта: Маліновський повторює 60-річний рекорд, знімає прокляття і стає гравцем матчу – удар для Фонсеки