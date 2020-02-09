Экс-форвард Львова Бруно Дуарте выдал феерический матч в чемпионате Португалии – его команда победила со счетом 7:0

В 20 туре чемпионата Португалии Витория Гимараеш на выезде уничтожила Фамаликан. Героем матча стал бразильский форвард Бруно Дуарте.

Чемпионат Португалии, 20 тур

Фамиликан – Витория Гимараэш – 0:7

Голы: Бруно Дуарте, 5, Жоау Карлос, 14, 54, Эдвардс, 49, 79, Давидсон, 67.

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Витория Гимараэш в выездном матче разгромила Фамаликан, который претендует на выход в еврокубки. Один из своих лучших матчей в сезоне выдал бразильский нападающий Бруно Дуарте, который перешел в Виторию летом прошлого года из Львова.

23-летний форвард открыл счет на 5 минуте, а затем отдал еще три результативные передачи. Для Дуарте это взятие ворот стало третьим в текущем розыгрыше чемпионата Португалии.

К слову, после своего переезда в Португалию форвард более чем вдвое вырос в цене по версии Transfermarkt – портал оценивает его в 1,5 млн евро. Напомним, что Витория заплатила Львову 600 тысяч евро за 75% прав на бразильца.

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