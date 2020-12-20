Екс-форвард Динамо відсвяткував день народження сина у футболці киян
Колишній легіонер "біло-голубих" Клебер не забуває про українську команду.
Бразильський екс-нападник Динамо Клебер поділився відео з вечірки на честь уродин сина.
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Цікаво, що день народження був тематичним і всі гості, які прийшли на свято, були одягнуті у ігрові форми футбольних клубів з усього світу. Батько ювіляра позував у футболці київського Динамо, за який виступав з 2004 по 2008 роки.
"Тема дня народження нашої зірки не могла бути іншою. Трохи про день народження Габріеля! Тебе дуже люблять, синку!" – підписав відео Клебер на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.
Нагадаємо, Клебер і нині продовжує грати у футбол – 37-річний гравець виступає у США за клуб Остін Боулд.
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