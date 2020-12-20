Бразильський екс-нападник Динамо Клебер поділився відео з вечірки на честь уродин сина.

Екс-форвард Динамо Клебер розсварився із тренером у США – гравця ледь не вигнали із клубу

Цікаво, що день народження був тематичним і всі гості, які прийшли на свято, були одягнуті у ігрові форми футбольних клубів з усього світу. Батько ювіляра позував у футболці київського Динамо, за який виступав з 2004 по 2008 роки.

"Тема дня народження нашої зірки не могла бути іншою. Трохи про день народження Габріеля! Тебе дуже люблять, синку!" – підписав відео Клебер на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, Клебер і нині продовжує грати у футбол – 37-річний гравець виступає у США за клуб Остін Боулд.

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