Экс-форвард Динамо отпраздновал день рождения сына в футболке киевлян
Бывший легионер "бело-голубых" Клебер не забывает об украинской команде.
Бразильский экс-нападающий Динамо Клебер поделился видео с вечеринки в честь дня рождения сына.
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Интересно, что день рождения был тематическим и все гости, пришедшие на праздник, были одеты в игровые формы футбольных клубов со всего мира. Отец юбиляра позировал в футболке киевского Динамо, за который выступал с 2004 по 2008 годы.
"Тема дня рождения нашей звезды не могла быть другой. Немного о дне рождения Габриэля, тебя очень любят, сынок!" – подписал видео Клебер на своей странице в социальной сети Instagram.
Напомним, Клебер и сейчас продолжает играть в футбол – 37-летний игрок выступает в США за клуб Остин Боулд.
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