Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES) виділив найкращих футболістів сезону в Європі та в Україні. Зірки Шахтаря потрапили в престижні рейтинги.

Football Observatory представила методологію порівняння футболістів за різними технічними характеристиками на основі статистичних даних InStat у сезоні 2020/21 (до 7 грудня). До уваги бралися футболісти з 35 європейських чемпіонатів, які зіграли щонайменше 540 хвилин.

Найкращих у Європі визначили в шести сферах: потужність, відновлення володіння, гра в пас, дриблінг, створення моментів і удари.

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Потужність – в Україні домінує Зоря

Важлива характеристика для захисників. Ключовими показниками стали успішність в єдиноборствах і мінімальна кількість помилок. Тут виділили футболістів, які найкраще запобігають створенню моментів біля власних воріт, сильні в персональній грі, фізично витривалі та завжди зберігають концентрацію.

Топ-10 Європи:

Топ-10 УПЛ:

Відновлення володіння – Бундесліга поза конкуренцією

Для футболістів захисного плану не менш важливо вміти читати гру суперника. Визначальні показники у цій сфері дослідження – перехоплення та підбирання. Лідерами рейтингу стали найбільш грамотні виконавці в плані тактики та позиційної гри.

Топ-10 Європи (грандіозне представництво Бундесліги – найбільш тактичного чемпіонату):

Топ-10 УПЛ (високі позиції у найкращих опорників країни – Сидорчука та Степаненка):

Гра в пас – зіркова компанія Патріка

Тут зібрані футболісти, які володіють відмінною технікою роботи з м'ячем, мають чудове бачення поля та стійкі під пресингом. Саме вони керують грою та допомагають своїм командам домінувати над суперниками.

Топ-10 Європи (Алан Патрік – у п'ятірці найкращих і абсолютно найкращий за межами елітних чемпіонатів):

Топ-10 УПЛ (Шапаренко та Сидорчук розбавили донецьких майстрів):

Дриблінг – Мессі не перший

В атаці дуже цінуються гравці, які на дриблінгу здатні створити кількісну перевагу для своєї команди. Техніка, різкість, хитрість, швидкість, вміння піти на ризик – такі сильні сторони виводять гравців на вершину рейтингу.

Топ-10 Європи (Траоре кращий за Мессі, Соломон теж недалеко):

Топ-10 УПЛ (вибухові фланги Шахтаря, а Беніто вище за будь-кого з Динамо):

Створення моментів – юний "бик" попереду всієї Європи

Тут на перший план виходять гравці з найкращим останнім пасом. Щоб вивести партнера на удар мало техніки та бачення поля – футболіст також повинен вміти швидко приймати рішення та пропонувати нестандартні ходи.

Топ-10 Європи (новачок Лейпцига – Домінік Собослай – переважає де Брюйне, ді Марію та Мюллєра):

Топ-10 УПЛ:

Удари – Ібрагімовіч чи Лєвандовскі?

Елітний форвард володіє високою точністю та силою ударів, вмінням брати ініціативу на себе та реалізовувати моменти. Такі футболісти тягнуть команду за собою та стають найкращими бомбардирами чемпіонатів. Не дивно, що на чолі рейтингу опинилися Ібрагімовіч, Лєвандовскі, Мбаппе, Холанд і Салах.

Топ-10 Європи:

Топ-10 УПЛ:

Мудрик, Тете та Антоніо – найкращі серед тінейджерів

Football Observatory переконує, що її методологія може бути корисна для скаутингу, тому презентувала рейтинги серед гравців, народжених після 2000-го. При цьому ігнорувалися футболісти з топ-5 чемпіонатів.

Маркос Антоніо посів друге місце за грою в пас після зірочки Аякса:

Михайло Мудрик і Тете потрапили в топ-3 за дриблінгом:

Олександр Назаренко замкнув топ-10 за відновленням володіння: