"Я нормально ставлюся до того, що відбувається в Америці. Але, думаю, влітку цю ситуацію стали перегинати. Перед матчами всі вставали на коліно – ладно, якби це було за бажанням, але ні.

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А із серпня розпочалася ще одна акція: на 8-й хвилині матчі зупиняли, всі знову ставали на коліно і чекали позначки у 8 хвилин 46 секунд – стільки часу душили Джорджа Флойда. Ця акція вперше була проведена 31 серпня матчі з Оклахомою, я на коліно знову не встав. У тій же зустрічі відбувся конфлікт нашого капітана Клебера з тренерським штабом.

Клебера замінили, замість нього випустили темношкірого юного футболіста. Капітан обурився, що найсильніші чомусь сидять на лавці, і все у жорсткій формі висловив тренеру і керівництву прямо в роздягальні.

Клебера миттєво усунули від ігор і тренувань, хоча контракт начебто поки не розірвали – у складі на офіційному сайті він є. Я був єдиним, хто підтримав бразильця, – ми в команді з ним частіше за всіх спілкувалися, оскільки він ще пам'ятає російську мову", – зазначив Сарамутін в інтерв'ю Спорт Экспресс.

Нагадаємо, Клебер виступав у складі Динамо з 2004 по 2008 роки, і після оренди в Палмейрас продовжив кар'єру в Бразилії. До слова, Остін Боулд виступає у другому американському дивізіоні.

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