У поєдинку бразильської Серії Б зустрілись Понте-Прета та Віторія, кольори яких захищають колишні представники УПЛ.

Чемпіонат Бразилії 2023, Серія Б, 20-й тур

Понте-Прета – Віторія – 2:2

Голи: Лео Налді, 9, Андре, 13 – Лео Гамальйо, 61, (пен.), Юрі, 87

Вилучення: Матеус Жезус, 16 (Понте-Прета)

Понте-Прета вже на 13 хвилині вела у 2 м'ячі. Рахунок у грі відкрив Лео Налді, а пізніше забив екс-нападник Динамо Андре. Бразилець після навісу з флангу зважився на удар через себе з лінії штрафного. Втім, вже на 16 хвилині Понте-Прета залишилась в меншості.

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Віторія відігралась лише по перерві – Лео Гамальйо реалізував пенальті. А врятував гру для Віторії колишній нападник Зорі Юрі, який вийшов на поле на 79 хвилині, а вже на 87-й забив вирішальний м'яч.

Зауважимо, що Віторія набрала 38 очок та залишилась другою, а Понте-Прета з 23 пунктами залишилась тринадцятою.

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