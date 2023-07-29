Колишній легіонер Динамо знайшов новий клуб – екс-динамівець стане суперником
17:18 - Читать на русском
Екс-півзахисник Динамо Мохаммед Кадірі нарешті приєднався до нового клубу після майже річного простою.
Кадірі офіційно став гравцем Араз-Нахчивана з Азербайджана, повідомляє Instagram клубу.
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Опорник перебрався до новачка елітного дивізіону чемпіонату Азербайджана на правах вільного агента, підписавши контракт на 1 рік. Таким чином, Мохаммед стане суперником Владислава Кулача, який захищає кольори Зіри.
Нагадаємо, що Динамо розірвало контракт з Кадірі в березні цього року, при цьому він не зіграв жодного матчу в минулому сезоні.
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