Екс-півзахисник Динамо Мохаммед Кадірі нарешті приєднався до нового клубу після майже річного простою.

Кадірі офіційно став гравцем Араз-Нахчивана з Азербайджана, повідомляє Instagram клубу.

Динамо офіційно відпустило скандального форварда до переможця Кубка Лібертадорес

Опорник перебрався до новачка елітного дивізіону чемпіонату Азербайджана на правах вільного агента, підписавши контракт на 1 рік. Таким чином, Мохаммед стане суперником Владислава Кулача, який захищає кольори Зіри.

Нагадаємо, що Динамо розірвало контракт з Кадірі в березні цього року, при цьому він не зіграв жодного матчу в минулому сезоні.

Шахтар може відмовитися від чемпіона світу, який став відкриттям сезону за кордоном – що скаже ван Леувен?