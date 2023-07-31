Чемпионат Бразилии 2023, Серия Б, 20-й тур

Понте-Прета – Витория – 2:2

Голы: Лео Налди, 9, Андре, 13 – Лео Гамальо, 61, (пен.), Юри, 87

Удаление: Матеус Жезус, 16 (Понте-Прета)

Понте-Прета уже на 13 минуте вела в 2 мяча. Счет в игре открыл Лео Налди, а позже забил экс-нападающий Динамо Андре. Бразилец после навеса с фланга решился на удар через себя с линии штрафной. Впрочем, уже на 16 минуте Понте-Прета осталась в меньшинстве.

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Витория отыгралась только после перерыва – Лео Гамальо реализовал пенальти. А спас игру для Витории бывший нападающий Зари Юри, который вышел на поле на 79 минуте, а уже на 87-й забил решающий мяч.

Заметим, что Витория набрала 38 очков и осталась второй, а Понте-Прета с 23 пунктами осталась тринадцатой.

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