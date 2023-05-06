Екс-форвард Динамо продовжує запалювати за кордоном – черговий гол поклав початок погрому
Нападник Зіри Владислав Кулач посприяв розгромній перемозі над Шамахами.
Чемпіонат Азербайджану 2022/23, 33-й тур
Шамахи – Зіра – 0:3
Голи: Кулач, 35, Кейта, 57, Ахмедзаде, 82
Зіра впевнено перемогла одного з аутсайдерів першості – Шамахи. Рахунок відкрив якраз Кулач, який вдало зреагував на рикошет після удару Кейта – вже третій гол екс-форварда Динамо після переходу в азербайджанський клуб.
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Пізніше Хаміду забив і сам, класним ударом поціливши у дальній кут. Крапку в грі поставив Ахмедзаде, який точно пробив після проходу та зручного пасу від флангового захисника.
Таким чином, Зіра набрала 45 очок та залишилась п'ятою, а Шамахи з 23 пунктами розташувались на передостанньому місці.
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