Чемпіонат Азербайджану 2022/23, 33-й тур

Шамахи – Зіра – 0:3

Голи: Кулач, 35, Кейта, 57, Ахмедзаде, 82

Зіра впевнено перемогла одного з аутсайдерів першості – Шамахи. Рахунок відкрив якраз Кулач, який вдало зреагував на рикошет після удару Кейта – вже третій гол екс-форварда Динамо після переходу в азербайджанський клуб.

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Пізніше Хаміду забив і сам, класним ударом поціливши у дальній кут. Крапку в грі поставив Ахмедзаде, який точно пробив після проходу та зручного пасу від флангового захисника.

Таким чином, Зіра набрала 45 очок та залишилась п'ятою, а Шамахи з 23 пунктами розташувались на передостанньому місці.

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