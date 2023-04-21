Зіра врятувалась в поєдинку 31-го туру чемпіонату Азербайджану проти Карабаха, а головним героєм став Владислав Кулач. Читайте звіт про гру та дивіться огляд поєдинку на "Футбол 24".

Чемпіонат Азербайджану 2022/23, 31-й тур

Карабах – Зіра – 2:2

Голи: Янковіч, 54, Шейдаєв, 59 – Кейта, 62, Кулач, 65

Зіра Кулача зустрілась з лідером першості – Карабахом (відрив від другого місця становить 10 очок). Перший тайм пройшов без голів, однак старт другого тайму був за Карабахом. Арбітр призначив штрафний поруч з лінією штрафного, а Янковіч хитро пробив низом у дальній кут. Одразу після цього на полі з'явився Кулач.

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Через 5 хвилин Шейдаєв подвоїв перевагу: Андраде прострілив у центр штрафного, а нападник з другої спроби пробив стіну із захисників. Зіра відповіла на 62 хвилині. Садіхов віддав на лівий фланг, Кулач прорвався та віддав у центр штрафного, де Кейта першим дотиком прийняв м'яч, а другим поцілив у дальній кут. Дуже швидко Кулач забив вирішальний гол. Садіхов вивів екс-нападника Динамо та Ворскли віч-на-віч, а той з рикошетом від воротаря відправив м'яч у ворота.

Таким чином, Карабах залишився першим з 78 очками, а Зіра набрала 42 пункти, розмістившись на п'ятій сходинці.

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