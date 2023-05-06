Чемпионат Азербайджана 2022/23, 33-й тур

Шамахи – Зира – 0:3

Голы: Кулач, 35, Кейта, 57, Ахмедзаде, 82

Зира уверенно победила одного из аутсайдеров первенства – Шамахи. Счет открыл как раз Кулач, который удачно среагировал на рикошет после удара Кейта – уже третий гол экс-форварда Динамо после перехода в азербайджанский клуб.

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Позже Хамиду забил и сам, классным ударом попав в дальний угол. Точку в игре поставил Ахмедзаде, который точно пробил после прохода и удобного паса от флангового защитника.

Таким образом, Зира набрала 45 очков и осталась пятой, а Шамахи с 23 пунктами расположились на предпоследнем месте.

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