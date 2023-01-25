Український форвард Артем Громов став гравцем кіпрського АЕКа, повідомляє офіційний сайт команди з Ларнаки.

Екс-форвард Львова проміняв УПЛ на середняка Першої ліги

З новим клубом 33-річний футболіст підписав контракт терміном на півтора роки.

Нагадаємо, Громов розпочав професіональну кар'єру у Ворсклі у 2007 році. Встиг пограти за Динамо, Зорю та російські Крилья Совєтов. Має в активі 2 матчі за збірну України. Останнім його клубом був СК Дніпро-1, який він покинув на початку січня.

До слова, саме АЕК буде суперником дніпрян в плей-офф Ліги конференцій (матчі 16 і 23 лютого).

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