Український нападник Назарій Нич продовжить кар'єру в ЛНЗ, повідомляє ТаТоТаке.

Львів близький до трансферу захисника Динамо

Черкаський клуб наразі не оголошував про підписання 23-річного бомбардира, але питання між клубами вирішено.

Офіційний сайт Львова повідомив про добровільне розставання з гравцем, однак, за інформацією джерела, Нич залишає клуб не у статусі вільного агента – має місце грошова компенсація.

Нагадаємо, Назарій виступав за Львів з лютого 2019 року. У поточному сезоні зіграв за команду Олега Дулуба у 14 матчах, в яких забив 1 гол. Transfermarkt оцінює гравця у 400 тисяч євро.

ЛНЗ за підсумками першого кола потрапило у Чемпіонську групу Першої ліги, де боротиметься за вихід в еліту. До слова, раніше гравцем черкаського клубу став ще один екс-гравець Львова – півзахисник Віталій Бойко.

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