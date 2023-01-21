Товариський матч

СК Дніпро-1 (Україна) – Пюнік (Вірменія) – 3:1

Голи: Довбик, 34, 87, Назаренко, 62 – Карабальйо, 79

Ярославський припинив фінансування Металіста, – джерело

У черговому спарингу підопічні Олександра Кучера здолали чинного чемпіона Вірменії, якого тренує екс-керманич Львова Єгіше Мелікян. Яніс Хамаш міг виводити дніпрян вперед вже на 11-й хвилині, але після навісу зі штрафного пробив головою прямо в руки кіперу вірменів. Українці протягом тайму володіли значною перевагою, не дозволяючи супернику загрожувати своїм воротам.

Перший, по-справжньому небезпечний момент Пюнік створив аж на 26-й хвилині, коли Джонель Дезіре втік від опікуна і вийшов сам на сам з Юрчуком – лише своєчасна реакція воротаря врятувала дніпрян від гола. За трохи Рубчинський знайшов довгим пасом Довбика на правому фланзі (передача пройшла через дитячу помилку захисника, який у спробі зупинити м'яч просто впав на п'яту точку) і той, переклавши сферу під зручну ногу, влучно пробив у дальній кут. На останній хвилині першого тайму Чілоян головою намагався перекинути м'яч через Юрчука, але останній контролював ситуацію.

По перерві Назаренко подвоїв перевагу дніпрян, замкнувши простріл Танчика на дальню штангу ціною травми. За трохи Карабальйо один гол відквитав, пробивши з центру штрафного після сумбуру у діях нашого захисту. Однак, за три хвилини до завершення основного часу Довбик оформив дубль, поставивши масну крапку у матчі: Піхальонок отримав навіс на лівому фланзі, не опускаючи м'яч на землю у дотик віддав у центр на Артема і той потужно пробив по центру.

СК Дніпро-1 з новачком у складі програв команді українця в спарингу