СК Дніпро-1 у суботу, 7 січня, транзитом через Кошице та Відень вирушив до Туреччини, де проведе два тренувальні збори. Олександр Кучер взяв з собою на перегляд одразу 6 новачків – представників Металіста, з якими добре знайомий по роботі у харківському клубі.

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Зокрема, з дніпрянами тренуватимуться: Орест Костик, Богдан Порох, В'ячеслав Танковський, Євген Підлепенець, Єгор Клименчук та Максим Прядун. Не поїдуть з командою Валерій Лучкевич, який проходитиме реабілітацію окремо, а також Габріел Бусанелло та Артем Громов, які покинули команду.

Загалом, у таборі СК Дніпро-1 перебуватимуть наступні виконавці:

Воротарі: Макс Валеф, Валерій Юрчук, Владислав Рибак, Яків Кінарейкін, Орест Костик.

Захисники: Володимир Адамюк, Олександр Сваток, Едуард Сарапій, Сергій Логінов, Габріель Гомес, Яніс Хамаш, Євгеній Пасіч, Еміліано Пуріта, Микита Кононов, Богдан Порох.

Півзахисники: Руслан Бабенко, Олександр Піхальонок, Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко, Сергій Горбунов, Володимир Танчик, Валентин Рубчинський, Домінго Бланко, Ігор Когут, В'ячеслав Танковський, Євген Підлепенець, Єгор Клименчук.

Форварди: Артем Довбик, Максим Прядун.

Нагадаємо, підготовка у Туреччині буде розбита на два етапи: з 8 по 21 січня та з 25 січня по 7 лютого.

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