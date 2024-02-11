Авраам Кампомар, який працював асистентом Андрія Шевченка і Олександра Петракова у збірній України, відтепер допомагатиме луганському клубу.

Зоря підсилила свій тренерський штаб аналітиком, повідомляє "ТаТоТаке".

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Посаду, яка залишалась вакантною після відходу Дмитра Кабачка у Шахтар разом з Патріком ван Леувеном, обійняв Авраам Кампомар.

Нагадаємо, 34-фахівець працював в академії Шахтаря, а також аналітиком у іспанських клубах – Альбасете та Вальядоліді. Згодом виконував обов'язки експерта на телеканалах "Футбол".

У березні 2021 року увійшов у тренерський штаб збірної України, де допомагав спочатку Андрію Шевченку, а згодом Олександру Петракову. Окрім того, Кампомар є учасником першого набору платформи PASS.

До слова, Зоря пішла на зимову паузу на 14-й сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 12 очок.

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