Зимові збори, товариські матчі клубів УПЛ

Оболонь – Кеге – 1:1

Голи: Вишневський, 80 – Семовскі, 67

Минай – Металіст – 1:1

Голи: Вакула, 80 – Тепляков, 45+2

Рух – Горіца – 0:2

Голи: Сайчіч, 7, 44

Рух – Примор'є – 2:0

Голи: Плюман, 3, Підгурський, 33

СК Дніпро-1 – Аркадаг – 1:0

Гол: Адамюк, 83

ЛНЗ – Спартак Миява – 3:1

Голи: ?, 37 (аг), Наумець, 50, Каплієнко, 67 – ?, 76

Зоря – Пюнік – 4:0

Голи: Бугай 36, Волошин 69, Бенедюк 77, Горбач 81

Кривбас – Віборг – 1:0

Гол: Іліч, 31 (пен.)

Оболонь завершила турецькі збори нічиєю з данським Кеге. Минай проводить зимову підготовку вдома і також розійшовся миром з Металістом. Скандальний Владислав Вакула відзначився голом, хоча контракт зі закарпатцями ще не підписав.

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Рух можна сміливо називати "айронменом УПЛ". Львів'яни постійно практикують по два спаринги в день. Цього разу підопічні Пономарьова зустрічалися з представниками другого дивізіону Словенії. Перший матч проти Горіци завершився провалом – поразка 0:2, хоча львів'яни наполягають на помилках судді. Інший склад Руха відігрався на Примор'ї з таким самим рахунком.

СК Дніпро-1 мінімально здолав Аркадаг, а ЛНЗ впевнено розібрався зі словацьким Спартаком Миява. Зоря досі не має постійного тренера, але результати спарингів дозволяють луганцям не поспішати. Розгром Пюніка 4:0, третя перемога поспіль.

Кривбас також виходить на фінішну пряму зборів у Іспанії. Точний пенальті новачка Хрвоє Іліча приніс хлопцям Вернидуба перемогу у передостанньому контрольному матчі проти Віборга.

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