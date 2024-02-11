Авраам Кампомар, который работал ассистентом Андрея Шевченко и Александра Петракова в сборной Украины, отныне будет помогать луганскому клубу.

Заря усилила свой тренерский штаб аналитиком, сообщает "ТаТоТаке".

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Должность, которая оставалась вакантной после ухода Дмитрия Кабачка в Шахтер вместе с Патриком ван Леувеном, занял Авраам Кампомар.

Напомним, 34-специалист работал в академии Шахтера, а также аналитиком в испанских клубах – Альбасете и Вальядолиде. Впоследствии исполнял обязанности эксперта на телеканалах "Футбол".

В марте 2021 года вошел в тренерский штаб сборной Украины, где помогал сначала Андрею Шевченко, а затем Александру Петракову. Кроме того, Кампомар является участником первого набора платформы PASS.

К слову, Заря ушла на зимнюю паузу на 14-й строчке турнирной таблицы УПЛ, набрав 12 очков.

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