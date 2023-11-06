"Чому був відсутній на матчі з Чорноморцем головний тренер Едмар? Я думаю, що буде правильно, якщо цю ситуацію прокоментує або сам Едмар, або керівництво клубу.

Камбек імені "джокерів" у віддеоогляді матчу Металіст 1925 – Чорноморець – 2:1

З мого боку, напевно, не компетентно буде це робити", – сказав Голодюк у коментарі Українському футболу.

До слова, Металіст 1925 наразі не робив жодних офіційних заяв щодо відходу Едмара, хоча останнім часом з пресою спілкувався лише Голодюк. Вони дуетом очолили харків'ян у жовтні минулого року. Зараз команда йде на дев'ятій сходинці УПЛ, маючи після 13-ти турів 15 очок і гру в запасі.

Металіст 1925 на очах Реброва оформив камбек з Чорноморцем, граючи понад тайм у більшості