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Едерсон зізнався, що доводив Гвардіолу до сказу

16:14 444 Читать на русском
Едерсон зізнався, що доводив Гвардіолу до сказу
Едерсон / Reuters

Голкіпер Манчестер Сіті Едерсон розповів про епізод з головним тренером "містян" Хосепом Гвардіолою.

Бразильський воротар поділився спогадом, після якого у нього, напевно, зникло бажання виконувати удари з "точки".

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"Одного разу ми вигравали з рахунком 5:1, начебто і вболівальники закликали мене виконати пенальті. Після гри журналісти запитали про той епізод і я зізнався, що хотів би пробити той пенальті. Ці слова мало не довели Гвардіолу до сказу", – наводить слова Едерсона Goal.com.

Нагадаємо, Едерсон виступає у складі Манчестер Сіті з 2017 року. У 2019 році у складі збірної Бразилії Едерсон став переможцем Кубка Америки.

Манчестер Сіті набрав 10 очок в 4 матчах і займає 2-е місце в турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги.

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Едерсон Едерсон Манчестер Сіті Манчестер Сіті Бразилія Бразилія Англія Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола
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