Ліверпульський конфлікт, Бейл рятує дупу Зідана, "містер справедливість" Кулібалі, дивні дербі – топ-10 моментів вікенду

"Футбол 24" виділяє все найцікавіше з європейських топ-ліг за останні дні. У Бундеслізі та Прімері неочікувані лідери, Реал і Барселона пробуксовують, а Ліверпуль впевнено перемагає попри егоїзм головної зірки.

1. Автогол на 90+2 вирішив долю головної італійської битви. Каліду Кулібалі в компенсований час матчу між Ювентусом і Наполі зрізав м'яч у власні ворота та подарував перемогу "старій синьйорі" (4:3). Перед цим його партнери провалили перший тайм, але оформили яскравий камбек з 0:3 завдяки раннім замінам Карло Анчелотті. Загалом по матчу Юве був сильнішим – його тріумф заслужений. Все, Серію А знову можна закривати та вручати трофей всім відомій команді? Зачекайте, Інтер також йде без втрат, обігравши іменитий склад Кальярі.

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2. У Ліверпулі конфлікт через нездоровий егоїзм Салаха. Скромний і стриманий Садьйо Мане зірвався після заміни в поєдинку з Бернлі (перемога 0:3) та виказав все, що він думає про свого партнера. Таким сенегальця ще не бачили. Мохамед Салах заслужив на різкі слова – він проігнорував ідеальну можливість для асисту на Мане, взяв гру на себе та зажував стовідсотковий шанс. Єгиптянин вже не вперше провокує подібні ситуації: минулого сезону він намагався відібрати право на 11-метровий у штатного пенальтиста Мілнера, коли клуб вів запеклі чемпіонські перегони.

Salah was defended tightly by 2 defenders. When you looked closely, there's chance to get offside if Salah passed Mane. Salah clearly knew it so he turn back to shoot. Could obviously make it 4-0 if Burnley's player didn't make exquisite save. Bad vibe for team,it's early season. pic.twitter.com/eXheHxAPu3 — dauddarmaa (@dauddarmaa) August 31, 2019

3. 86-та хвилина, Реал "летить" Вільяреалу, треба викликати супермена. Бейл прийшов на допомогу – вирвав для Мадрида нічию (2:2), самотужки створивши красивий м'яч. Загалом Гарет оформив дубль і став найкращим бомбардиром (поряд з Бензема) кризової команди на старті сезону. Навіть червона картка не зіпсувала враження від його гри. Ще місяць тому Зінедін Зідан відверто говорив, що всім буде краще, якщо Бейл піде з клубу, а тепер валлієць рятує його репутацію.

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4. Уніон обірвав феєрію Борусії, яка "трималася на чесному слові". Дортмунд пропустив першим, зрівняв рахунок і... Далі звичний сценарій перших турів Бундесліги змінився – замість переможного гола в чужі ворота та ще кількох результативних ударів для закріплення переваги підопічні Люсьєна Фавра пропустили самі (поразка 3:1). Уніон забив вдруге, а потім і втретє на радість переповненому затишному берлінському стадіону. Борусія ж знову мала психологічні проблеми – коли не щастить, команда нервує, метушиться і в підсумку опускає руки. Нуль ударів у площину воріт Уніона за другий тайм, чемпіонської ментальності немає.

A video of Lucien Favre's reaction after Union Berlin's 3rd goal yesterday ? pic.twitter.com/5AKT0Uqqjz — Mo (@BundeSabeh1) September 1, 2019

5. Тоттенхем знову поїхав з Емірейтс без перемоги. Льоріс тягне удар Гендузі, Лєно відповідає парируваним пострілом Сона, Лєно бере штрафний Еріксена, Льоріс витягує гармату Себальйоса. 17 ударів у площину, голкіпери крутилися як могли, а дербі Північного Лондона все одно завершилося результативно нічиєю. Яскравий футбол з великою кількістю помилок – високий пресинг Арсенала проти контратак Тоттенхема. Ефектний матч оголив проблеми обох команд.

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6. Перше дербі Фонсеки – нічийне та дивне. Рома та Лаціо не визначили сильнішого (1:1), але встановили рекорд Серії А за влучаннями в каркас воріт – 6 разів. За останні 15 років (відколи Opta веде статистику) у жодному матчі італійської першості не було стільки поперечин і стійок, а римляни вдвох настріляли цей доробок протягом 27 хвилин. А ще Паулу Фонсека незвично для себе більшість часу оборонявся. Цікаво, наскільки його система приживеться в Ромі.

7. Тінейджер з Гвінеї-Бісау увійшов в історію Барселони. 16-річний Ансу Фаті забив дебютний гол за головну команду Каталонії та змусив футбольний світ говорити про себе другий вікенд поспіль. Однак Осасуна не надто засмутилася через досягнення "темношкірого Мессі" й вирвала нічию (2:2) під завісу зустрічі. Все-таки Барселоні складно без травмованих Мессі та Суареса – де ж це видано, щоб новачок Прімери створював ледь не вдвічі більше моментів за 90 хвилин?

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8. Контракт надихнув найкращого німецького форварда на подвиги. Тімо Вернер минулого тижня відзначив продовження співпраці з РБ Лейпциг голом, але справжню подяку клубу висловив цього вікенду – хет-трик у ворота гладбахської Борусії. Тімо в прекрасному стилі розірвав суперника (1:3) та вивів команду в одноосібні лідери Бундесліги. Це було яскраво.

9. Атлетіко відірвався на вершині Прімери. Реал на останніх хвилинах рятує нічию, Барселона – втрачає перемогу, а Атлеті – вириває чергові 3 очки. Томас Партей на 90-й хвилині прибив Ейбар (3:2), а перед тим дебютним голом у Прімері відзначився Жоау Феліш. Дієго Сімеоне продовжує шукати оптимальну систему для португальського діаманта, підбираючи різні схеми: 3-1-4-2, 4-1-2-1-2. Нинішній Атлетіко – це не лише ефективно, але й цікаво.

10. Немає Коноплянки – допоможуть автоголи. Не можна пройти повз перемогу Шальке над Гертою (3:0). "Кобальтові" змінили головного тренера, трішки почистили склад, купили заміну Коноплянці (Беніто Раман), а атака все одно слабенька – нуль голів у двох перших турах. Розгром Герти влаштував захисник берлінців Ніклас Штарк. Що він витворяв у своєму штрафному – просто жах, в Україні він би не відбився від звинувачень у здачі матчу. Спершу забив у свої ворота, подарував супернику м'яч у своєму воротарському, провалився в моменті з автоголом. Без таких подарунків Шальке вбогий попереду. Можливо, дійсно варто сьогодні втримати Коноплянку та дати йому ще один шанс?

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