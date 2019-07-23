Едерсон відзначився дублем у благодійному матчі – благородний вчинок від голкіпера Манчестер Сіті

Голкіпер Манчестер Сіті та збірної Бразилії Едерсон організував благодійний матч, щоб допомогти бідним.

В Осасці (Сан-Паулу), рідному місті Едерсона, відбувся благодійний поєдинок, повідомляє A.Bola.

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Команди поділились на друзів воротаря Манчестер Сіті та на близьких бразильського виконавця MC Guime. Серед відомих футболістів були: захисник Реала Едер Мілітао, півзахисник Аякса Давід Нерес та нападник Манчестер Сіті Габріел Жезус. Сам організатор зустрічі зумів відзначитись дублем, а підсумковий рахунок був 5:5.

Варто відзначити, щовиток на поєдинок міг отримати будь-хто. Для цього потрібно було пожертвувати 1 кг продуктів, які після гри були передані малозабезпеченим людям. У підсумку організатори зібрали сотні кілограмів їжі.

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