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Эдерсон признался, что приводил Гвардиолу в бешенство

16:17 108 Читати українською
Эдерсон признался, что приводил Гвардиолу в бешенство
Эдерсон / Reuters

Голкипер Манчестер Сити Эдерсон рассказал об эпизоде с главным тренером "горожан" Хосепом Гвардиолой.

Бразильский вратарь поделился воспоминанием, после которого у него, наверное, исчезло желание выполнять удары с "точки".

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"Однажды мы выигрывали со счетом 5:1, вроде бы и болельщики призывали меня исполнить пенальти. После игры журналисты спросили о том эпизоде и я признался, что хотел бы пробить тот пенальти. Эти слова привели Гвардиолу в бешенство", – приводит слова Эдерсона Goal.com.

Напомним, Эдерсон выступает в составе Манчестер Сити с 2017 года. В 2019 году в составе сборной Бразилии Эдерсон стал победителем Кубка Америки.

Манчестер Сити набрал 10 очков в 4 матчах и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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Теги
Эдерсон Эдерсон Манчестер Сити Манчестер Сити Бразилия Бразилия Англия Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола
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