Едерсон здобув "Золоту рукавицю" АПЛ

Бразильський кіпер провів найбільше "сухих" матчів у нинішній кампанії Прем'єр-ліги, повідомляє офіційний сайт змагань.

Варді став найкращим бомбардиром АПЛ – він найстарший голеадор Англії за майже 75 років

Едерсон відіграв 16 поєдинків на "нуль" у рамках сезону 2019/20. Він випередив воротаря Бернлі Ніка Поупа (15 "сухих" матчів) та ще п'ятьох колег. Давід Де Хеа (МЮ), Аліссон (Ліверпуль), Каспер Шмейхель (Лестер), Руй Патрісіу (Вулвз) і Дін Хендерсон (Шеффілд Юнайтед) не пропустили жодного м'яча в 13-ти матчах АПЛ.

До слова, всього в нинішньому сезоні Едерсон провів 35 матчів у чемпіонаті, в яких пропустив 28 м'ячів.

Манчестер Сіті розгромив Норвіч – Зінченко спостерігав за прощанням капітана та розкішною грою де Брюйне