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Едерсон здобув "Золоту рукавицю" АПЛ

06:00 - Читать на русском
Едерсон здобув "Золоту рукавицю" АПЛ
Едерсон в обіймах партнерів / офіційний сайт АПЛ

Воротар Манчестер Сіті Едерсон визнаний найкращим голкіпером англійської Прем'єр-ліги в сезоні 2019/20.

Бразильський кіпер провів найбільше "сухих" матчів у нинішній кампанії Прем'єр-ліги, повідомляє офіційний сайт змагань.

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Едерсон відіграв 16 поєдинків на "нуль" у рамках сезону 2019/20. Він випередив воротаря Бернлі Ніка Поупа (15 "сухих" матчів) та ще п'ятьох колег. Давід Де Хеа (МЮ), Аліссон (Ліверпуль), Каспер Шмейхель (Лестер), Руй Патрісіу (Вулвз) і Дін Хендерсон (Шеффілд Юнайтед) не пропустили жодного м'яча в 13-ти матчах АПЛ.

До слова, всього в нинішньому сезоні Едерсон провів 35 матчів у чемпіонаті, в яких пропустив 28 м'ячів.

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Теги
Едерсон Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія АПЛ
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