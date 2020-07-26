Варді став найкращим бомбардиром АПЛ – він найстарший голеадор Англії за майже 75 років

Форвард Лестера Джеймі Варді, попри поразку "лисиць" від Манчестер Юнайтед (0:2) у 38-му турі англійської Прем'єр-ліги, виграв бомбардирські перегони в чемпіонаті.

Нападник, якому взимку виповнилося 33, став найстаршим бомбардиром в історії АПЛ, повідомляє Gracenote Live.

Варді став першим гравцем Лестера, який забив 100 голів у АПЛ

Варді перевершив досягнення легендарного Дідьє Дрогба. Івуарієць став найкращим бомбардиром чемпіонату Англії в складі Челсі в сезоні 2009/10. Тоді йому було 32. Крім того, форвард Лестера – найстарший голеадор сезону в місцевій першості від сезону 1947/48, коли солював нападник Арсенала Ронні Кук.

До слова, Джеймі Варді у нинішньому сезоні провів 35 матчів у Прем'єр-лізі, у яких забив 23 м'ячі.

Манчестер Юнайтед вийшов у Лігу чемпіонів, Тоттенхем прорвався у Лігу Європи, Уотфорд і Борнмут вилетіли з АПЛ