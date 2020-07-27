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Эдерсон получил "Золотую перчатку" АПЛ

06:00 - Читати українською
Эдерсон получил "Золотую перчатку" АПЛ
Эдерсон в объятиях партнеров / официальный сайт АПЛ

Вратарь Манчестер Сити Эдерсон признан лучшим голкипером английской Премьер-лиги в сезоне 2019/20.

Бразильский кипер провел наибольшее количество "сухих" матчей в нынешней кампании Премьер-лиги, сообщает официальный сайт соревнований.

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Эдерсон сыграл 16 поединков на "ноль" в рамках сезона 2019/20. Он опередил вратаря Бернли Ника Поупа (15 "сухих" матчей) и еще пятерых коллег. Давид Де Хеа (МЮ), Алиссон (Ливерпуль), Каспер Шмейхель (Лестер), Руй Патрисиу (Вулвз) и Дин Хендерсон (Шеффилд Юнайтед) не пропустили ни одного мяча в 13-ти матчах АПЛ.

К слову, всего в нынешнем сезоне Эдерсон провел 35 матчей в чемпионате, в которых пропустил 28 мячей.

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Эдерсон Манчестер Сити Манчестер Сити Англия АПЛ
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