Манчестер Сіті розгромив Норвіч – Зінченко спостерігав за прощанням капітана та розкішною грою де Брюйне

Матч та онлайн-трансляція Манчестер Сіті – Норвіч стартувала о 18:00 за київським часом. Пряма відеотрансляція поєдинку на території України не проводилася, а "Футбол 24" провів текстову онлайн-трансляцію поєдинку заключного туру Прем'єр-ліги. Поєдинок не мав турнірного значення для жодної з команд. Ман Сіті в будь-якому випадку фінішував другим, а Норвіч – останнім, втративши шанси на виживання ще кілька турів тому. Цікаво, що в першому колі аутсайдер несподівано обіграв команду Гвардіоли з рахунком 3:2.

Олександр Зінченко розпочав поєдинок на лаві запасних, зліва у захисті вийшов Жоау Канселу. Натомість ця гра стала останньою для Давіда Сілви в АПЛ. 34-річний іспанець, який віддав "містянам" 10 сезонів, прощався з англійським футболом. Як тільки Манчестер Сіті завершить виступи у Лізі чемпіонів, знаменитий півзахисник покине клуб. На матч проти Норвіча Давід Сілва вивів свою команду з капітанською пов'язкою. Саме він і розпочав гру, здійснивши перший удар по м'ячу.

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Сіті прогнозовано захопив ініціативу та затис Норвіч біля власних воріт. Серія стандартів не принесла успіху підопічним Гвардіоли, а на 5-й хвилині дальнього удару завдав Канселу – вище. Сілва класно знайшов Стерлінга у штрафному майданчику, але той з лівої теж не влучив. Тим більш несподіваною стала відповідь Норвіча, який забив у першій же атаці. Ернандес протягнув м'яч до штрафного та пробив низом у ближній – Едерсон не врятував, а Вокер захищався ну дуже вже інертно. 0:1 – здавалося, аутсайдер сенсаційно повів у рахунку, але своє слово сказав VAR. Офсайд. А от на 11-й хвилині "містяни" напрочуд буденно відкрили рахунок. Стерлінг та де Брюйне обігралися у штрафному майданчику, англієць прострілив, а Жезус виявився найспритнішим, заштовхавши м'яч у ворота Тіма Крула.

Ман Сіті продовжив атакувати. Жезус міг оформити дубль, проте пробив вище з вигідної позиції. Хороший шанс був у де Брюйне – бельгієць, пробиваючи з льоту, не влучив у площину. Гравці Норвіча протягом перших 25-ти хвилин щонайменше тричі втрачали м'яч поблизу власних воріт – лише неточність господарів завадила "містянам" оформити комфортну перевагу вже у першій половині тайму. Де Брюйне потужно приклався з-за меж штрафного, але на шляху м'яча став захисник. Жезус міг забити гол-близнюк, проте цього разу завадив диво-блок Годфрі, який через хвилину зумів заблокувати ще й удар Сілви!

На 36-й хвилині Норвіч втратив розкішний шанс забити. Пуккі вибіг віч-на-віч з Едерсоном, але програв дуель голкіперу. Кантвелл добивав, перекидаючи воротаря – вище. Сіті відповів моментом Стерлінга, який теж змарнував свою нагоду, а де Брюйне не дотягнувся до м'яча. Фоден потужно пробив з меж штрафного – Крул на місці. Під завісу тайму міг забивати й Сілва, який не влучив у дальній кут. Тотальне домінування Ман Сіті втілилося у другий гол вже у компенсований час. Де Брюйне прибрав захисника та блискучим ударом з-за меж штрафного вразив дальню дев'ятку – краса! Не було жодного шансу як у Крула, так і у павучка, який жив у сітці воріт.

На другий тайм Гвардіола випустив Фернандінью, Мареза і Гюндогана замість Гарсії, Фодена і Родрі відповідною Зінченко залишився на лаві. Німець міг забити вже другим дотиком, але не влучив у нижній кут. Міг відзначитися голом-красенем Давід Сілва. Іспанець ефектно накрутив опонента та пробив у дальній кут – проти взяття воріт був лише Крул, який виконав класний сейв. Ефектним рятуванням власних воріт відзначився і Едерсон, який вчасно кинувся в ноги Ернандесу. Як виявилося, цим сейвом бразильський кіпер ледь не розпочав гольову атаку Сіті, проте Стерлінг знову прийняв не найкраще рішення, пробивши повз ближній кут.

На 65-й хвилині м'яч лише дивом не опинився у воротах Норвіча – після зрізки захисника гостей врятувала стійка. Подача кутового завершилася ефекним пострілом Мареза з льоту – вище. Знову міг забивати Сілва, удар якого вкотре заблокували. Відверто не щастило капітану "містян". Стерлінг пробив у захисника метрів з 10-ти, а після пострілу Жезуса Норвіч вкотре врятував Крул. Голкіпер гостей безальтернативно був найкращим у своїй команді – не виключено, що після вильоту "канарок" з АПЛ Тім залишиться в еліті у складі іншого колективу.

Втім, на 79-й хвилині не допоміг і Крул. Де Брюйне шикарним пасом вивів Стерлінга на побачення з голкіпером, а вінгер нарешті реалізував свій шанс. 3:0. Через 5 хвилин Марез ударом в нижній кут забив 4-й мяч. Одразу після цього Давід Сілва офіційно попрощався з АПЛ – замість капітана, який отримав овації від всієї команди, вийшов Бернарду. Вже у компенсований час де Брюйне блискучим обвідним ударом оформив дубль. М'яч від стійки влетів у ворота. 5:0 – впевнена перемога Сіті.

Олександр Зінченко на поле так і не вийшов. Манчестер Сіті завершив сезон 2019/20 з 81-м очком в активі, забивши 102 голи у чемпіонаті. Норвіч вилетів у Чемпіоншип – 21 очко та лише 26 забитих м'ячів (найгірший показник серед усіх команд).

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