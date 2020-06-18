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Едерсон сміявся біля лежачого партнера, якому завдав жахливої травми – обурлива поведінка голкіпера Манчестер Сіті

12:08 -
Едерсон сміявся біля лежачого партнера, якому завдав жахливої травми – обурлива поведінка голкіпера Манчестер Сіті
Едерсон / Getty Images

Воротар Манчестер Сіті Едерсон шокував своєю поведінкою в кінцівці матчу проти Арсенала (3:0).

45+2’ Рахім Стерлінг
51’ Кевін де Брюйне
90+2’ Філ Фоден
 
Давід Луїс 50’
45+2’ Рахім Стерлінг
50’ Давід Луїс
51’ Кевін де Брюйне
90+2’ Філ Фоден

Бразилець необачно вилетів з-за меж штрафного майданчика і просто "переїхав" захисника Еріка Гарсію, який намагався зупинити атаку суперника.

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Молодий іспанець важко вдарився головою об газон, після чого лікарі десять хвилин намагалися повернути його до тями. Втім, Едерсона проблеми одноклубника не надто хвилювали. Винуватець епізоду спокійно ходив поряд і сміявся на всі тридцять два, поки Гарсія лежав на полі.

Зрештою, 19-річного центрбека винесли на ношах, а Манчестер Сіті встиг забити ще й третій м'яч в компенсований час.

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Відеоновини Ерік Ерік Гарсія Манчестер Сіті - Арсенал Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Едерсон
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