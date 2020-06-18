Едерсон сміявся біля лежачого партнера, якому завдав жахливої травми – обурлива поведінка голкіпера Манчестер Сіті

Воротар Манчестер Сіті Едерсон шокував своєю поведінкою в кінцівці матчу проти Арсенала (3:0).
Бразилець необачно вилетів з-за меж штрафного майданчика і просто "переїхав" захисника Еріка Гарсію, який намагався зупинити атаку суперника.
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Молодий іспанець важко вдарився головою об газон, після чого лікарі десять хвилин намагалися повернути його до тями. Втім, Едерсона проблеми одноклубника не надто хвилювали. Винуватець епізоду спокійно ходив поряд і сміявся на всі тридцять два, поки Гарсія лежав на полі.
Зрештою, 19-річного центрбека винесли на ношах, а Манчестер Сіті встиг забити ще й третій м'яч в компенсований час.
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