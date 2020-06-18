toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
АНДРЕЙ ЛУНИН НАПОЛИ МИНАЙ - ДИНАМО КИЕВ МАНЧЕСТЕР СИТИ - АРСЕНАЛ

Эдерсон смеялся возле лежащего партнера, которому нанес ужасную травму – возмутительное поведение голкипера Ман Сити

12:08 - Читати українською
Эдерсон смеялся возле лежащего партнера, которому нанес ужасную травму – возмутительное поведение голкипера Ман Сити
Эдерсон / Getty Images

Вратарь Манчестер Сити Эдерсон шокировал своим поведением в концовке матча против Арсенала (3:0).

45+2’ Рахим Стерлинг
51’ Кевин де Брюйне
90+2’ Фил Фоден
 
Давид Луис 50’
45+2’ Рахим Стерлинг
50’ Давид Луис
51’ Кевин де Брюйне
90+2’ Фил Фоден

Бразилец опрометчиво вылетел из-за пределов штрафной и просто "переехал" защитника Эрика Гарсию, который пытался остановить атаку соперника.

Клоунада Давида Луиса и бесполезный героизм Лено в видеообзоре матча Манчестер Сити – Арсенал – 3:0

Молодой испанец тяжело ударился головой о газон, после чего врачи десять минут пытались вернуть его в чувство. Впрочем, Эдерсона проблемы одноклубника не слишком волновали. Виновник эпизода спокойно ходил рядом и смеялся на все тридцать два, пока Гарсия лежал на поле.

В конце концов, 19-летнего центрбека вынесли на носилках, а Манчестер Сити успел забить еще и третий мяч в компенсированное время.

Ман Сити разгромил Арсенал: дно "гуннеров", эпохальный провал Давида Луиса, топ-матч Лено, перформанс КДБ и Стерлинга

blog_ava
Суркис признался, почему Динамо прекратило сотрудничество с Ребровым
11:54
444
Теги
Видеоновости Англия Эрик Эрик Гарсия Манчестер Сити - Арсенал Манчестер Сити Манчестер Сити Эдерсон
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
17
мин
Алавес
20:30
Реал Сосьедад
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук