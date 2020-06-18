Эдерсон смеялся возле лежащего партнера, которому нанес ужасную травму – возмутительное поведение голкипера Ман Сити

Вратарь Манчестер Сити Эдерсон шокировал своим поведением в концовке матча против Арсенала (3:0).

Бразилец опрометчиво вылетел из-за пределов штрафной и просто "переехал" защитника Эрика Гарсию, который пытался остановить атаку соперника.

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Молодой испанец тяжело ударился головой о газон, после чего врачи десять минут пытались вернуть его в чувство. Впрочем, Эдерсона проблемы одноклубника не слишком волновали. Виновник эпизода спокойно ходил рядом и смеялся на все тридцать два, пока Гарсия лежал на поле.

В конце концов, 19-летнего центрбека вынесли на носилках, а Манчестер Сити успел забить еще и третий мяч в компенсированное время.

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