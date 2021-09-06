Едерсон прагне спробувати свої сили в полі – голкіпер Манчестер Сіті вже обрав зіркову жертву
23:13 - Читать на русском
Воротар Манчестер Сіті Едерсон готовий у будь-який момент розширити свій функціонал.
"Якби довелося вийти в поле, то я б не став нападником. Я б краще зіграв у півзахисті. На місці Кевіна де Брюйне!
Менді не відпустили під заставу – конкурент Зінченка залишатиметься під вартою до судового засідання
Якби мені довелося вибирати, то я б сказав: "Знімай де Брюйне і випускай мене в центр поля!". Насправді нічого б не змінилося!" – цитує Едерсона Goal.
Нагадаємо, в минулому сезоні бразилець продемонстрував свої диспетчерські здібності, віддавши асист у матчі 24 туру АПЛ проти Тоттенхема (3:0).
Касільяс та ван дер Сар: найстарший та наймолодший голкіпер-переможець Ліги чемпіонів
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter