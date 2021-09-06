"Якби довелося вийти в поле, то я б не став нападником. Я б краще зіграв у півзахисті. На місці Кевіна де Брюйне!

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Якби мені довелося вибирати, то я б сказав: "Знімай де Брюйне і випускай мене в центр поля!". Насправді нічого б не змінилося!" – цитує Едерсона Goal.

Нагадаємо, в минулому сезоні бразилець продемонстрував свої диспетчерські здібності, віддавши асист у матчі 24 туру АПЛ проти Тоттенхема (3:0).

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