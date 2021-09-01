Захисник Манчестер Сіті Бенжамен Менді продовжує страждати від секс-скандалу, в який потрапив наприкінці літа.

Засідання по справі 27-річного француза пройшло за закритими дверима. Суд відмовився випустити Менді під заставу, інформує Manchester Evening News.

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Після пред'явлення обвинувачення Менді був заарештований і поміщений у в'язницю HMP Altcourse в Ліверпулі до 10 вересня, коли знову постане перед Королівським судом Честера. Нагадаємо, футболіст опинився у в'язниці за підозрою у 4-х випадках зґвалтування у період з жовтня 2020-го по серпень 2021 року.

До слова, француз є конкурентом Олександра Зінченка за позицію лівого оборонця у Манчестер Сіті. У минулому сезоні Менді відіграв 20 матчів за "містян", записавши до свого активу 2 голи та асист.

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