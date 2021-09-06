"Если бы пришлось выйти в поле, то я бы не стал нападающим. Я бы лучше сыграл в полузащите. На месте Кевина де Брюйне!

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Если бы мне пришлось выбирать, то я бы сказал: "Снимай де Брюйне и выпускай меня в центр поля!". На самом деле ничего бы не изменилось!" – цитирует Эдерсона Goal.

Напомним, в прошлом сезоне бразилец продемонстрировал свои диспетчерские способности, отдав ассист в матче 24 тура АПЛ против Тоттенхэма (3:0).

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