Эдерсон стремится попробовать свои силы в поле – голкипер Манчестер Сити уже выбрал звездную жертву
23:13 - Читати українською
Вратарь Манчестер Сити Эдерсон готов в любой момент расширить свой функционал.
"Если бы пришлось выйти в поле, то я бы не стал нападающим. Я бы лучше сыграл в полузащите. На месте Кевина де Брюйне!
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Если бы мне пришлось выбирать, то я бы сказал: "Снимай де Брюйне и выпускай меня в центр поля!". На самом деле ничего бы не изменилось!" – цитирует Эдерсона Goal.
Напомним, в прошлом сезоне бразилец продемонстрировал свои диспетчерские способности, отдав ассист в матче 24 тура АПЛ против Тоттенхэма (3:0).
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