Підняти над головою вухатий кубок Ліги чемпіонів – найбільша мрія кожного футболіста. Для когось ця вершина підкорюється вже на старті кар'єри, а комусь вдається наостанок відчути смак великої перемоги.

Імена Ікера Касільяса та Едвіна ван дер Сара знайомі кожному, хто бодай трохи цікавився футболом. Легендарні воротарі пройшли чудову кар'єру, в якій було багато трофеїв. Кожному з них вдалося не один раз святкувати перемогу в найпрестижнішому клубному турнірі світу, але радість від приємних спогадів підсилить той факт, що обидва надовго закарбували своє ім'я в історії Ліги чемпіонів.

Ікер Касільяс, наймолодший голкіпер-переможець Ліги чемпіонів (19 років та 4 дні)

Легендарний Касільяс дебютував у Лізі чемпіонів у віці 18 років та 118 днів. 15 вересня 1999 року Ікер вийшов в основі королівського клубу на матч першого туру проти Олімпіакоса. Матч видався для дебютанта не надто вдалим – тричі йому доводилося витягати м'яч з сітки під радісний гул фанатів стадіону "Спірос Луїс". Втім, його партнери також три рази "розписалися" у воротах Дімітріоса, тому бойова нічия в Греції залишилася яскравим спогадом у пам'яті голкіпера. Так почався шлях Касільяса до першої великої перемоги.

В наступних матчах проти Мольде, Порту та того ж Олімпіакоса захист Реала діяв надійніше, тому загалом у 6 матчах першого групового етапу Ікер пропустив 7 голів. 13 очок та 1 місце в групі – Реал йде далі.

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У другому груповому етапі вершкові б'ються з Баварією, Русенборгом та київським Динамо. Протистояння киян та мадридського гранда українські футбольні старожили пам'ятають і досі. Ікер завдяки класним сейвам та хоробрій грі змушує про себе говорити всю футбольну Європу, а Реал, маючи в активі стільки ж очок, скільки й Динамо, та гіршу різницю забитих та пропущених голів, завдяки перемозі в очній зустрічі здобуває путівку у плей-офф.

В 1/4 фіналу команду Вісенте Дель Боске чекає Манчестер Юнайтед. В Мадриді Касільяс зберігає ворота на замку, але Марк Босніч теж грає надійно. Розв'язка переноситься на "Олд Траффорд".

Матч складається вдало для гостей. На 20-й хвилині Рой Кін забиває автогол, а на старті другого тайму Рауль оформив дубль. Але не відзначитись у двох матчах поспіль – не стиль "дияволів". Спочатку Бекхем скоротив відставання, а наприкінці гри Скоулз реалізував пенальті. Настрій Касільясу Юнайтед зіпсував, але шанси на півфінал втрачені. "Королі" все ближче до трофею.

Півфінал з Баварією виглядав не надто перспективно. У груповому етапі Ікер в обидвох матчах пропустив по 4 голи, а його команда програла з ганьбою і без шансів. Зустрітися з такою перепоною перед самим фіналом – сумнівне задоволення. Та Реал зібрав волю в кулак та взяв реванш з розгроми у групі.

На "Сантяго Бернабеу" Ікер знову зберігає ворота "сухими", а Реал перемагає 2:0. В матчі-відповіді Баварія забиває стільки ж, але гол Анелька, який в історії про наступного кіпера відіграє протилежну до героя роль, перекреслив усі надії "роттен".

І ось він – фінал проти співвітчизників з Валенсії. Касільяс розуміє, як багато залежить від нього. На "Стад де Франс" майже 79 тисяч глядачів побачили не юного, невпевненого у собі воротаря, а справжню зірку, яка демонструє не по роках солідну впевненість та змушує атаку суперника хапатися за голову. Партнери не підвели – Каньїсарес тричі переживає розпач від пропущеного гола. Фінальний свисток фіксує перемогу Реала у 45-й Лізі чемпіонів та рекорд наймолодшого голкіпера-переможця турніру, який здійснив мрію вже в дебютному сезоні ЛЧ.

Едвін ван дер Сар, найстарший голкіпер-переможець Ліги чемпіонів (37 років та 205 днів)

Високий нідерландський кіпер тріумфував у Лізі чемпіонів за декілька років до Касільяса у складі зіркового Аякса. Ще одна перемога в ЛЧ підкорилася йому аж наприкінці кар'єри. І хоча вона дозволила йому увійти в історію, ще двічі після цього він буде виходити у фінал турніру найсильніших, в якому "червоні дияволи" два рази поступляться нестримній Барселоні Гвардіоли. Станеться це в сезонах 2008/09 та 2010/11. Та перед цим Едвін таки відчує себе справжнім героєм та виправить промах самого Кріштіану Роналду.

Групу F сезоні Ліги чемпіонів 2007/08 Манчестер Юнайтед пройшов буквально на одній нозі. Рома, Спортінг та Динамо не створили манкуніанцям жодних труднощів, а ван дер Сар пропустив лише 4 голи. 16 залікових балів, відсутність поразок та яскрава гра робили "червоних дияволів" одним з фаворитів на перемогу в турнірі.

Першим екзаменом у плей-офф став Ліон. На "Жерлані" підопічні Фергюссона показали не найкращий футбол, і лиш фарт Тевеса врятував їх від поразки – 1:1. На рідному полі все пройшло спокійніше – Едвін зіграв "на нуль", а Роналду поповнив скарбничку забитих голів та повів команду в наступний етап.

Наступна перешкода – добре знайома Рома. Римляни гладіаторський дух не продемонстрували – Манчестер легко переміг 2:0 та 1:0 і пройшов у півфінал. Надійність досвідченого нідерландського кіпера вселяє в команду віру в можливість добратися на омріяний європейський футбольний Еверест.

Барселона. Зіркова команда Райкарда, проти якої не можуть встояти навіть найбільші гранди. Та досвід здолав техніку, принаймні, цього разу. Ван дер Сар робить просто неможливе і не пропускає в обох півфінальних матчах проти "блаугранас", а Скоулз фантастичним дальнім пострілом не лише підірвав трибуни Олд Траффорд, а й подарував своїй команді путівку в фінал.

Молодий Касільяс став героєм "іспанського фіналу ЛЧ", а Едвіну судилося витягнути "англійський фінал". До битви за "вухатого" на "Лужниках" дійшли Манчестер Юнайтед та Челсі. Захист Челсі не може зупинити Роналду – португалець головою відкриває рахунок. Перед перервою Челсі допомагає рикошет, після якого Лемпард зрівняв рахунок. Едвін був безсилий – він зреагував на зміну траекторії м'яча та кинувся на перехоплення, але через мокрий газон в нього поїхала нога, тому заблокувати удар Френкі не зміг.

Основний та додатковий час переможця не визначили, тому доля матчу вирішувалася у серії пенальті. Наставник Челсі Авраам Грант перед пенальті випускає не Андрія Шевченка, а Ніколя Анелька, про що шкодуватиме потім все життя.

Перший промах у лотереї зробив Кріштіану Роналду. Петр Чех не повівся на хитрощі португальця та зреагував на удар. Після цього всі пробивають безпомилково, доля матчу опиняється в руках та ногах Джона Террі. Мокрий газон та доля повернули борг Едвіну – в капітана Челсі поїхала нога, і він влучив у стійку. Андерсон, Калу, Гіггз – ідеальне виконання. До м'яча підходить Анелька. Він виглядає невпевнено та бере невеликий розбіг. Ван дер Сар вгадує напрям удару та відбиває м'яч, який француз послав на максимально зручній для воротаря висоті.

Едвін став справжнім героєм та увійшов в історію Ліги чемпіонів. Його віковий показник міг бути ще вищим, але Барселона Пепа Гвардіоли у наступних фіналах була силою, зупинити яку не могла жодна команда світу.