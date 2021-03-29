22-річний норвезький атакувальний півзахисник Арсенала, права на якого належать мадридському Реалу, привернув увагу одразу двох інших топ-клубів АПЛ – Челсі та Ліверпуля, повідомляє AS.

Арсенал готується до перемовин з Реалом щодо Едегора

За інформацією джерела, "каноніри" готові викупити Едегора за 35 млн євро, але, з огляду на приголомшливу форму гравця, ціна може вирости до 58 млн, що є непідйомною сумою для лондонців. Саме цим можуть скористатися Челсі та Ліверпуль.

Мадридський Реал не проти залишити Мартіна в своєму складі, проте до продажу півзахисника може підштовхнути можливість інвестиції отриманих за нього коштів в купівлю Кіліана Мбаппе або Ерлінга Холанда.

До слова, у поточному сезоні Едегор взяв участь в 8 зустрічах за Арсенал в англійській Прем'єр-лізі, в яких відзначився 1 забитим м'ячем.

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