Арсенал має намір викупити контракт Мартіна Едегора у мадридського Реала, повідомляє Фабріціо Романо у подкасті Here We Go Podcast.

Зараз 22-річний норвежець захищає кольори "канонірів" на правах оренди. Наприкінці сезону сторони сядуть за стіл переговорів, портал transfermarkt оцінює Мартіна у 40 млн євро.

У нинішньому сезоні АПЛ Едегор провів 7 матчів, і навіть встиг відзначитись голом.

