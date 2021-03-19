Арсенал готується до перемовин з Реалом щодо Едегора
17:32 - Читать на русском
Тренерський штаб "канонірів" хотів би зберегти у своїй обоймі таланта Реала.
Арсенал має намір викупити контракт Мартіна Едегора у мадридського Реала, повідомляє Фабріціо Романо у подкасті Here We Go Podcast.
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Зараз 22-річний норвежець захищає кольори "канонірів" на правах оренди. Наприкінці сезону сторони сядуть за стіл переговорів, портал transfermarkt оцінює Мартіна у 40 млн євро.
У нинішньому сезоні АПЛ Едегор провів 7 матчів, і навіть встиг відзначитись голом.
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