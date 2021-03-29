22-летний норвежский атакующий полузащитник Арсенала, права на которого принадлежат мадридскому Реалу, привлек внимание сразу двух других топ-клубов АПЛ – Челси и Ливерпуля, сообщает AS.

Арсенал готовится к переговорам с Реалом по Эдегору

По информации источника, "канониры" готовы выкупить Эдегора за 35 млн евро, но, учитывая потрясающую форму игрока, цена может вырасти до 58 млн, что является неподъемной суммой для лондонцев. Именно этим могут воспользоваться Челси и Ливерпуль.

Мадридский Реал не прочь оставить Мартина в своем составе, однако к продаже полузащитника может подтолкнуть возможность инвестиции полученных за него средств в покупку Килиана Мбаппе или Эрлинга Холанда.

К слову, в текущем сезоне Эдегор принял участие в 8 встречах за Арсенал в английской Премьер-лиге, в которых отметился 1 забитым мячом.

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